Sulz a. N. Den Lions-Adventskalender gibt es jetzt im neuen Gewand

In diesem Jahr beginnt die Adventszeit sehr spät, sodass die Weihnachtsmärkte, bei denen auch Kalender verkauft werden, erst Anfang Dezember stattfinden. Dies führt zu einer Besonderheit: Die erste Preisverlosung findet am 3. Dezember für die ersten drei Türchen gleichzeitig statt. Danach wird wieder täglich ausgelost und veröffentlicht. Die Gewinne können von Montag bis Freitag im Büro von Horb aktiv in der Mühlener Straße 2 in Horb abgeholt werden.