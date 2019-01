Sulz a. N. Das Sternsingermobil macht Station in St. Johann

Fahrerin ist Susanne Zander aus Köln. Sie tourt mit dem gelb-weißen Fahrzeug durch ganz Deutschland. Am Samstag hat sie in Ulm übernachtet. Sulz war am gestrigen Sonntag nun ihre vorletzte Station in diesem Winter.

Die katholische Kirchengemeinde hat es angefordert. "Es gibt laufend Anfragen", erzählte die junge Fahrerin, die seit Oktober unterwegs ist. Mittlerweile hätten rund 5000 Kinder das Sternsingermobil besucht. Das bietet zahlreiche Informationen zu Projekten und Aktionen und dokumentiert, wie vielfältig Sternsinger helfen. Themen sind unter anderem Friedensarbeit, Klimawandel oder Integration von behinderten Kindern in Entwicklungsländern. Dies war ein Schwerpunkt der diesjährigen Aktion. An einem Bildschirm werden Aufnahmen von Sternsingern gezeigt, unter anderem von Empfängen mit hochrangigen Politikern.

Urs Thiel, mit einer Krone auf dem Kopf, saß an einem Tisch und spielte mit einigen Kindern. Er freute sich über die große Resonanz. Das Sternsingermobil sei auch als Dankeschön gedacht. In Sulz und Vöhringen waren in diesem Jahr rund 50 Sternsinger mit 15 Begleitern unterwegs. 7000 Euro haben sie bei ihren Hausbesuchen gesammelt. Inzwischen machen auch evangelische Kinder mit. In Sulz, so Thiel, sei die Aktion zu einem ökumenischen Projekt geworden. Das unterstrich auch der evangelische Diakon Geoffrey Schwegler mit seinem Besuch. Nachmittags fand am Sonntag der Sternsingernachteff statt. Dabei probierten die Kinder das umfangreiche Spiel- und Mitmachangebot aus.