Sulz a. N. Das Naturparadies erfordert Pflege

Sulz-Renfrizhausen (ah). Daran erfreuen sich nicht nur die Angler, sondern auch viele Wanderer und Gäste des Klosters. Am Samstag bei einem der ersten Arbeitseinsätze in diesem Jahr galt der Blickpunkt der Pflege der Dämme. Dort musste das Gras gemäht werden.

Ein halbes Dutzend Männer hatte sich vormittags zu den Mäharbeiten getroffen. Naturschutzwart Karlheinz Mertens leitete den Einsatz. Nicht zuletzt durch seinen Hauptberuf als Förster weiß er sehr gut über die Kirchberg-Weiher Bescheid.

Vor 20 Jahren, erzählte er, sei die Damm-Oberfläche noch wie eine Parkanlage gepflegt worden. Auf einem perfekt gemähten Rasen konnten die Spaziergänger nah an die Weiher gelangen. Dies habe sich, so Mertens, "zum Glück" geändert. Vorderstes Ziel sei es inzwischen, das Gras, die Sträucher und die Bäume in Nähe der Dämme kurz zu halten, um zum einen eine Verbuschung zu unterbinden und zum anderen zu verhindern, dass sich Wurzeln entwickeln, die einen der Dämme beschädigen könnten.