Sulz a. N. Das "Mittelalter" bildet die Stützen der Hopfauer Wehr

Seit 50 Jahren verrichten Hans Mönch und Alois Graf ihren Feuerwehrdienst. Zwischenzeitlich gehören sie der Alterswehr an. Wer aber die Hopfauer kenne wisse, dass auch dort immer etwas "geboten" sei, so der Abteilungs-Kommandant Martin Schaible. Sie werde in die Arbeits- und Übungsdienste mit einbezogen und unterstütze die Abteilung, wo sie nur könne.