Sulz a. N. Das Bauchgefühl gehört dazu

"Man muss Bauchgefühl haben", erklärt sie. Aber damit kann sie auch mal daneben liegen: "Wir haben uns schon verschätzt. Manchmal gefällt uns etwas, und die Kinder sagen, das ist komisch." Sie schauen sich viel Werbung im Fernsehen und auf Youtube an, sind somit bestens informiert. Inga Elsayed weiß das, sie hat selber Kinder und nutzt dieselben Infoquellen.

Was sie beobachten konnte: Die Kinder beginnen inzwischen früher mit dem Spielen, hören aber auch früher wieder auf. Heute kommen schon Einjährige in die Kita und beschäftigen sich mit Spielzeug. Mit zehn Jahren seien bei Mädchen "Barbies" aber auch schon "out". Mit den Puppen beschäftigten sie sich allenfalls noch heimlich. Noch ein Trend ist auszumachen: Für Kinderspielzeug werde mehr Geld ausgegeben. Umweltbewusste Eltern achteten auf das Etikette "Made in Germany".

Derzeitiger Renner sowohl bei Kinderfesten als auch Erwachsenen-Partys sind Luftballons, die mit Helium gefüllt werden. "Ich habe gerade wieder eine Heliumflasche geholt", teilt Hans-Walter Blass mit.

Er sieht in der Sulzer Innenstadt einige Geschäfte gut aufgestellt, befürchtet aber generell für die Stadtzentren einen weiteren Schwund der Einzelhandelsbetriebe. Um wirtschaftlich zu sein, brauche man Fläche. "Ich kann mir nicht vorstellen, in meiner Branche in der Innenstadt ein Geschäft aufzumachen", meint denn auch Inga Elsayed. Aber ganz so negativ stellt sich die Situation des Einzelhandels in Sulz für sie auch wieder nicht dar. Ihre Kunden bestätigten, dass man in Sulz vieles einkaufen könne: "Sie kommen nicht nur zu uns, sondern gehen auch in die Innenstadt."