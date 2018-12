Sulz a. N. Damit Eltern wieder lachen können

Sulz-Bergfelden. Im Vorfeld zur "größten Geburtstagsparty der Welt", wie Pfarrer Oliver Velm das bevorstehende Weihnachtsfest bezeichnete, hieß er die Besucher willkommen. Begleitet vom Posaunenchor sangen alle das Adventslied "Tochter Zion, freue dich". Pfarrer Velm stellte die Weihnachtsbotschaft der Engel "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden" in den Mittelpunkt seiner Besinnung zur Weihnachtszeit.

An Heiligabend 1944, kurz vor dem Ende des zweiten Weltkriegs in der Schlacht in den Ardennen, sei eine Familie in ihr Jagdhäuschen geflohen, erzählte Velm. Plötzlich klopfte es an die Tür. Draußen standen drei amerikanische Soldaten, einer davon schwer verletzt. Obwohl die Feinde seien, habe die Mutter sie hereingelassen und versorgt. Als die Mutter wenig später drei deutschen Soldaten öffnete, habe sie denen unmissverständlich gesagt: "Wir haben Gäste, die werden euch nicht gefallen. Heute ist Heiligabend, heute wird nicht geschossen. Ihr und die da drinnen könnten mein Jungs sein." Dann habe die Mutter das Weihnachtsevangelium gelesen. Beim Zuhören seien den Soldaten die Tränen gekommen. "Am anderen Morgen zogen die Soldaten in unterschiedlichen Richtungen weiter", so das Ende der Geschichte. Nach dem Segen schloss das Weihnachtslied "O du fröhliche, o du selige", begleitet vom Posaunenchor, Pfarrer Velms Andacht.

Nun waren die nächsten Akteure dran. Seit dem ersten Weihnachts-Open-Air unterhält das Mühlbachtrio die Gäste bei dieser Veranstaltung. Zu den drei aktuellen Musikern des Trios, Evi Gunkel, Roland Wössner und Gerhard Amon, gesellten sich an diesem Abend Bianca und Michael Flatt, bekannt als Duo "Magic Moments".