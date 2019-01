Sulz a. N. Christopher Tamelun neuer Kommandant

Es gab im Berichtsjahr fünf Einsätze mit 91 Einsatzstunden. Am 3. Januar 2018 musste ein Baum auf der Straße entfernt werden, ein Lagerfeuer in Mühlheim löste Brandalarm aus, gleich zwei Einsätze gab es im Februar bei Schneebruch, und heiße Asche setzte einen Komposter in Brand. Von der Übungsbeteiligung war Gäckle etwas enttäuscht. Magere 64,7 Prozent müssten unbedingt besser werden. Die Hauptübung fand mit den Feuerwehren aus Mühlheim und Sulz auf dem Kirchberg statt.