Sulz a. N. Chöre aus Haydns "Schöpfung"

Die Bauder-Kantorei arbeitet derzeit am Oratorium "Die Schöpfung" von Haydn, die im Oktober dieses Jahres zusammen mit der Kantorei Schramberg in Sulz aufgeführt wird. Das Werk entstand in den Jahren 1796 bis 1798 und thematisiert die Erschaffung der Welt, wie sie in der Genesis (1. Buch Mose) der Bibel erzählt wird. Die "Schöpfung" wurde erstmals am 29. April 1798 (also vor genau 220 Jahren) unter Leitung des 66-jährigen Haydn in Wien vor einer geschlossenen Gesellschaft aufgeführt. Es folgte Im März 1799 die öffentliche Uraufführung im Burgtheater Wien. Die mitreißende Musik Haydns ist auch heute noch ein Genuss für Ausführende und Publikum gleichermaßen.

Aus diesem Oratorium werden am Sonntag im Gottesdienst die Chöre "Stimmt an die Saiten", "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" sowie das Duett Sopran und Bass mit Chor "Von deiner Güt" zu hören sein. An der Orgel begleitet Janina Schaible. Vokalsolisten vervollständigen das Ensemble unter der Leitung von Erika Rieder.

Der kommende Sonntag ist der Sonntag Kantate – "Singet dem Herrn". Deshalb sind auch die Gottesdienstbesucher eingeladen, viel mitzusingen.