Sulz a. N. Chancen für den ländlichen Raum

Sulz-Hopfau. Es ist Tradition, dass der CDU-Stadtverband sich nach der Sommerpause zu einem Stammtisch in einem der Stadtteile trifft. Dieses Jahr war Hopfau an der Reihe. Der Vorsitzende der CDU Sulz, Tobias Bronner, traf sich schon vor dem Stammtisch mit Ortsvorsteher Albert Beck und Robert Trautwein, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Gemeinderat, um über aktuelle kommunalpolitische Themen in Hopfau zu reden. Mit dabei waren auch Sportkreisehrenpräsident Robert Nübel und weitere Ortschaftsräte und Bürger.

Ortsvorsteher Beck berichtete zunächst über die Themen, die jetzt nach der Sommerpause für die Ortschaft auf der Agenda stehen. Da ist zunächst die Schulsituation, über die auch später beim Stammtisch noch debattiert wurde. Für einen kleinen Teilort wie Hopfau (660 Einwohner) sei es nicht einfach, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, so der Ortsvorsteher. Bis auf die Klasse 1 seien aber alle Grundschulkinder in Hopfau eingeschult worden, so Beck. Tobias Bronner schlug vor, dieses Thema auf Kreisebene einzubringen und auch den Landtagsabgeordneten Stefan Teufel darauf anzusprechen, da es ein landesweites Thema sei.

Dann sprach Beck das nächste große Thema an, das den Ort beschäftigt: der Neubau der Brücke über die Glatt, der bereits genehmigt sei. Momentan laufe das Wasserrechtsverfahren. Dazu wird es für die Bürger noch eine Informationsveranstaltung mit Peter Spiegelhalter geben, dem Baudirektor des Regierungspräsidiums Freiburg. Denn die Brücke wird vollständig gesperrt sein, so der Ortsvorsteher. Das Widerlager der Brücke ist sehr alt, es stammt von 1882, der Überbau aus dem Jahr 1959, informierte der Ortsvorsteher. Die Gruppe machte sich vor Ort ein Bild von der Brücke. Eine Rohrbrücke als Ersatz neben dem Hotel an der Glatt während der Bauzeit ist geplant.