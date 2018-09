Sulz a. N. Bunt statt nur noch grün

Im Rahmen eines virtuellen Rundflugs über unsere Kultur-und Siedlungslandschaft möchte der Referent Lothar Ellinger aufzeigen, dass es nicht mehr genügt, die Natur in ihrem Ist-Zustand zu schützen. Was früher bunt war, ist heute oft nur noch grün. Ellinger vertritt die Auffassung, dass die Landschaft dahingehend verändert werden muss, dass es vom Frühjahr bis in den Herbst ein durchgehendes Nahrungsangebot für blütenbestäubende Insekten gibt. Die Bedeutung von Streuobstwiesen wird in diesem Zusammenhang besonders thematisiert.

Es sei entscheidend, ob es den Streuobstwiesenbesitzern und der Kommunalpolitik gelingt, die lückenhaften und überalterten Streuobstgürtel der Dörfer zu erhalten und "aufzuforsten". Die vielfältigen konkreten Handlungsmöglichkeiten, um generell mehr Blühflächen zu schaffen, sind ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags.

Dieser findet am Dienstag, 25. September, um 20 Uhr, im Bürgersaal des Sulzer Rathauses (Eingang: Obere Hauptstraße 2) statt. Um eine Spende für das "Netzwerk Blühende Landschaft" wird gebeten.