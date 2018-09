Sulz a. N. Bürger und Ortschaftsräte krempeln die Ärmel hoch

Der erste Arbeitseinsatz ist bereits am heutigen Samstag geplant. Ab 8.30 Uhr soll die Bühne der Mühlbachhalle ausgeräumt werden, zumeist sind es Utensilien, die von Vereinen offensichtlich im Lauf der Zeit vergessen wurden. Bei Anfragen bei den Vorsitzenden der Vereine gab es zur Antwort "Uns gehört nichts". "Wer am Samstag nicht Anspruch erhebt, der muss damit rechnen, dass so manches im Container verschwindet", sagt Reiner Kimmich. Er geht davon aus, dass bis zur Mittagszeit die Aufräumaktion beendet ist.

Bei der Mühlbachhalle ist eine weitere Arbeitsaktion geplant. Es gilt vor der Halle die Umgestaltung der Pfanzenbeete in Angriff zu nehmen, diverse Sträucher müssen entfernt werden, eventuell sogar Bäume. Für diese Maßnahme sind 1000 Euro bereit gestellt. Die Pflanzenbeete sollen so angelegt werden, dass sie besser zu pflegen sind. Hier wurden gleich zwei Termine festgelegt, die erste Aktion soll am Samstag, 6. Oktober, stattfinden, die zweite am Samstag, 13. Oktober. Beginn ist jeweils um 8 Uhr.

Eine größere Aktion soll der Toilettenbau beim Bauhof geben. In den Räumen des Fronmeisters, die bei der Ortsbegehung unter die Lupe genommen wurden, soll eine öffentliche Toilette entstehen. Es ist vorgesehen, einen Raum von circa vier Quadratmetern behindertengerecht auszubauen und gleich auch einen Zugang zu schaffen.