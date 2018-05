Sulz a. N. Bürger können sich sicher fühlen

Für die Gesamtfeuerwehr Sulz und die Einsatzabteilung Hopfau sei der Festakt ein großer Tag, führte Stadtbrandmeister Eugen Heizmann aus. Bei der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug habe es eine Vielzahl von guten Vorschlägen gegeben, die immer unter der Prämisse "sinnvoll, wünschenswert und technisch machbar" zu prüfen waren. Was dabei herausgekommen sei, könne sich sehen lassen.

Dem Lob schloss sich Ortsvorsteher Albert Beck an. Ganz besonders hob er Abteilungskommandant Martin Schaible und seinen Ausschuss hervor. Ihm sei bewusst, dass sie sich über den gesamten Zeitraum überdurchschnittlich engagiert hätten. Als kleine Anerkennung kündigte er eine Spende in Höhe von 500 Euro an.

Für Kreisbrandmeister Mario Rumpf war es das erste Mal, ein von ihm übergebenes Fahrzeug nach 25 Jahren wieder aus dem Dienst zu nehmen. Er betonte, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, auch für die Hopfauer Abteilung ein vollwertiges Fahrzeug zu beschaffen.

Gäste besichtigen Fahrzeug und Garage

Den Festakt mit der Übergabe des neuen Feuerwehrautos und der Feuerwehrgarage bezeichnete Abteilungskommandant Martin Schaible als Krönung einer langen Geschichte.

Im April wurde die Feuerwehr von der Wehr aus Dornhan nominiert, an einer Cold-Water-Grill-Aktion teilzunehmen. Den Erlös von 72 Euro sollte der DRK-Bereitschaftsgruppe Sulz-Nord als Spende zugute kommen. Damit ein "anständiger" Betrag zusammenkomme, beschloss die Feuerwehr, ihn auf 500 Euro aus der Mannschaftskasse aufzustocken. Unter dem Beifall der Anwesenden überreichte Schaible den Scheck an Vera Binnig.

Zu den Gratulanten zählte auch Pfarrer Wolfgang Müller. Er überreichte als Geschenk ein Bild von der Ankunft des neuen Fahrzeugs und des Notrufsignals 5015 aus der Bibel, wo es heiße: "Und rufe mich in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen".

Danach übergab Harald Beyerle von der Firma Ziegler offiziell den Fahrzeugschlüssel und ein Bild des Fahrzeugs bei der Abholung im Aufbauwerk Mühlau (Sachsen).

Bei einem Rundgang konnten die Gäste das neue Fahrzeug und die Feuerwehrgarage inspizieren. Musikalisch wurde die Feierstunde von den "Oldies" des Hopfauer Musikvereins umrahmt.