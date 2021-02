2 Muss erneuert werden: die Eisenbahnbrücke über den Neckar bei Fischingen. Fotos: Schwind Foto: Schwarzwälder Bote

Eisenbahn: Planfeststellungsverfahren eingeläutet / Bis Mitte März liegen Unterlagen aus

Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat das Planfeststellungsverfahren für die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über den Neckar zwischen ­Betra-Neckarhausen (Kreis Freudenstadt) und ­Fischingen (Kreis Rottweil) eingeleitet.

Sulz/Horb. Da der Neckar an dieser Stelle die Grenze zwischen den Städten Sulz a. N. und Horb a. N. bildet, betrifft die Baumaßnahme beide Kommunen. Die DB Netz AG plant den Neubau der Überführung in versetzter Lage. Im Anschluss soll die bisherige Brücke zurückgebaut werden. Wie das RP mitteilte, werden die Planunterlagen bis Montag, 15. März, bei den Städten Sulz a. N. und Horb a. N. öffentlich ausliegen. In dieser Zeit haben alle Betroffenen und Interessierten die Gelegenheit, in die Planung Einsicht zu nehmen.

Wegen eventueller Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ist es erforderlich, sich vor einer Einsichtnahme über die jeweiligen Regelungen in den Rathäusern zu informieren.

Der Ersatzneubau diene der Minimierung des zukünftigen Instandhaltungsaufwands und sei notwendig, weil sich die derzeit bestehende Eisenbahnüberführung in einem schlechten Zustand befinde, so das RP. Eine Sanierung sei nicht möglich; und ohne den Neubau drohe schlimmstenfalls eine Sperrung der Strecke.

Der Eisenbahnbetrieb soll während der Bauzeit weitgehend aufrecht erhalten bleiben. Ein Fahrstreifen der Landesstraße 410 wird während der geplanten Gesamtbauzeit von 17 Monaten zeitweise für die Herstellung einer Winkelstützwand in Anspruch genommen werden müssen.

Außerdem, so teilt das RP mit, werden zeitweise notwendige Baustraßen errichtet. Es ist geplant, auch Flächen in Privateigentum zum Teil vorübergehend bauzeitlich zu beanspruchen beziehungsweise dauerhaft zu erwerben.

Das RP ist in diesem Verfahren die zuständige Anhörungsbehörde. Planfeststellungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt. Der Bekanntmachungstext sowie sämtliche Unterlagen (Pläne, Berichte und Gutachten) zu dem geplanten Vorhaben können außerdem auf der Internetseite des Regierungspräsidiums unter "Aktuelles" eingesehen und heruntergeladen werden.

Folgende Vorgehensweise ist fix: bis 15. März Auslegung der Planunterlagen zur Einsichtnahme in den Rathäusern von Sulz am Neckar und Horb am Neckar; Ende der Einreichungsfrist 29. März.n Die Eisenbahnbrücke Fischingen-Neckarhausen in Zahlen: Balkenbrücke, Untertyp Fachwerk. Die Eisenbahnbrücke hat genietete Fachwerkträger mit Strebenfachwerk und Pfosten. Die Trogbrücke hat drei Felder, die Brückenlänge beträgt 104 Meter, Brückenweite 33 Meter.