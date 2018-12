Sulz a. N. Brücke zwischen Berlin und Hollywood

Diesmal will Gnass eine filmmusikalische Brücke von Ufa zu Metro-Goldwyn-Mayer schlagen, beispielsweise mit einem Ufa-Tonfilm von 1938. Da sang Heinz Rühmann: "Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen Und schon isse hin."

Mit "Be My Love" folgt der Sprung nach Hollywood. Mario Lanza hat das Lied 1951 gesungen. Ein weiterer Klassiker aus Hollywood folgt mit "The Boys in the Backroom". Das Lied hatte Marlene Dietrich gesungen. Richard Strauss Einleitung zu "Also sprach Zarathustra", zu hören in Kubricks Sciencefiction-Film "Odyssee 2001", wird ebenfalls erklingen. Doch auch jüngere Hollywood-Musik aus den vergangenen zehn Jahren setzt Gnass mit aufs Programm.

Er freut sich auch immer, wenn das Publikum in Zuschriften selbst Wünsche äußert. Diese berücksichtigt er mit den Orchesterwerken "Säbeltanz" von Aram Chatschaturjan aus dem Ballett Gayaneh und "Pomp and Circumstances" von Edward Elgar.