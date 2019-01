Sulz a. N. Brigitte Fink aus Sulz als 100. Teilnehmerin begrüßt

Eine davon ist Brigitte Fink, die 100. Teilnehmerin. Zusammen mit ihrem Mann Ludwig hat sie sich zum Kurs angemeldet. "Auf unserer Streuobstwiese auf der Sulzer Legenhalde stehen zwei über 100 Jahre alte Birnbäume der Sorte Schweizer Wasserbirne. Diese hat mein Urgroßvater, der in der Sulzer Saline gearbeitet hat, gepflanzt, erzählte sie. Damals sei es üblich gewesen, dass der König als Eigentümer der Saline anlässlich seines Geburtstags den Arbeitern fünf Mark ausbezahlt hat. "Davon hat mein Urgroßvater die Bäume gekauft und gepflanzt", berichtete Ludwig Fink.

In den vergangenen Jahren hat die Familie Fink nach und nach auf der Wiese junge Bäume gepflanzt. Diese müssten nun geschnitten werden, deshalb hätten sie sich zum Kurs angemeldet. An die beiden alten Bäume trauen sie sich jedoch nicht so recht, die seien viel zu hoch.

In der Tat sei das schon eine Aufgabe für erfahrene Baumwarte, da bei so alten Bäumen nicht von der Leiter aus gearbeitet werden könne, sondern in die Krone des Baumes geklettert werden müsse, erklärte Lothar Ellinger, der den Kurs zusammen mit fünf weiteren ausgebildeten Baumfachwarten geleitet hat. "Mir macht es Spaß zusammen mit den Teilnehmern deren Fragestellungen zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Besonders freut es mich, dass unsere Veranstaltungen so gut nachgefragt werden", meinte Ellinger. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Bergfelden, sondern aus dem ganzen Mühlbachtal und den daran angrenzenden Ortschaften.