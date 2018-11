Sulz a. N. Brand: Schuppen in Bergfelden steht in Flammen

Als der Besitzer des Schuppens, in dem in erster Linie Brennholz gelagert wurde, den Brand in der Oberndorfer Straße bemerkte, alarmierte er die Feuerwehr. Vor Ort war die Abteilung Bergfelden mit Kommandant Peter Harpain an der Spitze. Dazu kam die Sulzer Wehr. Zusammen wurde der Brand, der am Rande des Schuppens entstanden war, gelöscht.

Vor Ort war auch die Polizei, die sofort die Ermittlungen aufnahm. Der angebaute Carport blieb von den Flammen verschont.