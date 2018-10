Sulz a. N. Blut ist ein besonderer Saft

Sulz (ah). Dass "Blut ein ganz besonderer Saft" ist, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Und dass dieser Saft noch heute eine außergewöhnliche Rolle spielt, wusste am Mittwochabend auch Bürgermeister Gerd Hieber, der zusammen mit Bereitschaftsleiter Helmut Woitas 19 Menschen aus Sulz und den Ortsteilen eingeladen hatte, um danke zu sagen für einen Dienst, der noch immer nicht alltäglich ist.

Nicht so für Klaus Hailer aus Mühlheim, der an diesem Abend für außergewöhnliche 125 Blutspenden geehrt wurde. Hochgerechnet hat Hailer 65 Liter Blut in seinem bisherigen Leben gespendet. Er führte mit dieser Zahl die Liste der Blutspender an. Dafür gab es als "Lohn" zwei Flaschen Wein, Pralinen aus Mühlheim, eine Nadel in Gold mit goldenem Ehrenkranz und dazu den begehrten Hannikel-Dukaten. Und nicht zuletzt die Anerkennung und den Beifall der anwesenden Gäste, darunter auch Gemeinderatsmitglieder und Ortsvorsteher.

Bevor es zu den Ehrungen kam, ging Bürgermeister Hieber auf die Lebensrettungsmaßnahme Blutspenden ein. Jeder, der sich entschließt, an einer der Blutspendeaktionen teilzunehmen, lädt er ein. Die nächste ist am 29. November in der Holzhauser Panoramahalle.