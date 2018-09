Sulz a. N. Hommage: Filigrane Arbeit zeigt Heimat

"Norbert Stockhus – immer noch" – so lautet der Titel der Werkschau, mit der die Stadt Sulz den Jubilar anlässlich seines 70. Geburtstags in seinem Schaffens- und Wohnort würdigt. Einen enormen Besucheransturm mit Freunden, Weggefährten und Bewunderern hat die Vernissage im Fürstensaal erlebt.

In seiner Begrüßung brachte Bürgermeister Gerd Hieber seine Freude über die große Resonanz zum Ausdruck. Dann ging er auf das Glatt-Bild, dem Blickfang im Fürstensaal ein. Musste der Künstler erst 70 Jahre werden, um seine Ortschaft darzustellen? Dabei kam Hieber geradezu ins Schwärmen.

In der Tat hat sich Stockhus in seinem jüngsten großformatigen Kunstwerk in Acryl "Im Dorf" viele Besonderheiten einfallen lassen. Die Hommage an Glatt mit dem Wasserschloss als Mittelpunkt ist ein tektonisches Porträt in künstlerischer Perfektion mit vielen kleinen Details, die das Dorf richtig lebendig machen.