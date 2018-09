Sulz a. N. Bis zu 1000 Schüler werden erwartet

Sulz. Der HGV macht derzeit bei den Elternabenden der Schulen Werbung für die Ausbildungsmesse. Der Zuspruch in der Werkrealschule war erfreulich: Viele Eltern seien gekommen, berichtete am gestrigen Donnerstag HGV-Vorsitzende Gislinde Sachsenmaier. Sie und Nadja Keucher, die für die Organisation zuständig ist, freuten sich aber auch darüber, dass die Lehrer mitziehen. Gerechnet werden mit 800 bis 1000 Schülern, die die KAZ besuchen und sich an den Ständen über die jeweiligen Ausbildungsberufen informieren. Die Veranstalter haben für die Messe auch bei auswärtigen Schulen für den Messebesuch geworben. So werden beispielsweise aus Oberndorf sechs bis acht Klassen erwartet. Die meisten Schüler kommen gut vorbereitet mit Fragebögen zur KAZ. Das sei den Firmenvertreten positiv aufgefallen.

Messebeginn ist bereits um 7.30 Uhr. Wenn die Schüler mit den Bussen von auswärts ankommen, können sie direkt in die Stadthalle kommen. Das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. Erfahrungsgemäß leert sich die Halle ab 16 Uhr zusehends. Auf einen zweiten Veranstaltungstag hat der HGV mangels Interesse verzichtet. Dieser hätte auch für die Aussteller zusätzliche Personalkosten mit sich gebracht.

Die Bandbreite der Ausbildungsberufe ist groß. Einige neue Firmen sind dazu gekommen, so auch im Handwerksbereich. Gislinde Sachsenmaier wünschte sich allerdings, dass die Handwerksbetriebe noch etwas zahlreicher präsent wären. Ein gemeinsamer Stand der Kreishandwerkerschaft sei aus organisatorischen Gründen nicht zustande gekommen, bedauerte sie. Auf einer gemeinsamen Plattform, so die Idee, hätte das Handwerk seine Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren können.