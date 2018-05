Sulz a. N. "Bienendichte" in Sulz noch sehr hoch

"Da stimmt etwas nicht. Ich mache keine so großen Fehler, dass über 50 Prozent der Völker kaputt gehen", meint Graf, der seit 55 Jahren die Imkerei betreibt. Wenn Ableger gebildet würden, könnten die Abgänge ausgeglichen werden. Anders sei es, wenn man, so Graf, "die Bienen natürlich leben lässt, wie ich das mache". Dann stelle man Unterschiede fest. 100 Hektar Raps stünden vor seinem Haus. In Gundelshausen habe er denn auch die größten Völkerverluste, weniger dagegen in Bettenhausen und noch weniger in Alpirsbach.