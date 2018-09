Sulz a. N. Bewegung und Anschluss finden

Sulz (pm). Der erste Spaziertreff für Senioren in Sulz, den das Gesundheitsamt Rottweil anbietet, wurde sehr gut angenommen. 16 Spaziergänger waren bei der kleinen Wanderung am Neckar entlang dabei. Eine Resonanz, über die sich Sophia Kohler von der Abteilung Prävention sehr freut."Ich bin glücklich, dass es los geht", sagt Sophia Kohler vor der Neckarhalle in Sulz, dem Treffpunkt für den Spaziergang am Neckar entlang. Die Gesundheitsamt bietet bereits in Sulgen und Oberndorf einen Spaziertreff an. Dass gleich über 15 Senioren in Sulz kommen, das überrascht Kohler.