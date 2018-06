Sulz a. N. Betroffene können sich austauschen

Atemnot, Husten und Auswurf sind Symptome der Erkrankung. Manche führten dies aufs Älterwerden zurück, erklärt Ditters. Vor allem Rauchern kann er nur empfehlen, bei entsprechenden Beschwerden den Hausarzt aufzusuchen. Je früher eine Atemwegserkrankung festgestellt werde, umso leichter könne sie behandelt werden. Rauchen ist die Hauptursache für COPD und Lungenemphysem.

Die Selbsthilfegruppe dient dem Erfahrungsaustausch in einer geselligen Runde bei Kaffee und Kuchen. Die Teilnehmer erhalten aber auch viele Informationen, beispielsweise über neue Medikamente. "Je besser man informiert ist, um so besser kann man mit der Krankheit umgehen", weiß Ditters. Wichtig sei, dass die Patienten an Lungensport teilnähmen. Sie lernten dort, richtig zu atmen. Gymnastik und Koordinationsübungen stärken die Atemwege. Lungensportgruppen gebe es in Mühlen, Nagold, Dornstetten und Herrenberg.

Die Selbsthilfegruppe ist kein Verein. Es werden auch keine Beiträge verlangt. "Wir sind Teil einer großen Patientenorganisation", erklärt Ditters. Drei bis viermal im Monat werden kostenlose Newsletter versandt. Kantakte zu Fachärzten, Rehakliniken, Forschungsinstituten, die sich mit Atemwegserkrankungen befassen, werden gepflegt.

Der Einzugsbereich der Horber SHG reicht bis nach Tuttlingen, Freudenstadt und Balingen. Auch in Sulz gebe es Betroffene. Das nächste Treffen findet am kommenden Samstag um 15 Uhr im Fitness und Gesundheitszentrum König, Am Garnisonsplatz 11 (zweite Etage), statt. Ansprechpartner sind Günter Ditters, Telefon 07454/4 08 02 53 oder 0179/ 2 01 80 61, und Barbara Taube, Telefon 07445/63 66.