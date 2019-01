Sulz a. N. Besucher tanzen auf den Tischen

Richtig gruslig ging’s zu als die Baurawaldhexen aus Holzhausen die Bühne stürmten. Mit akrobatischen Einlagen konnten die Hexen auf der Bühne überzeugen. In ihren mit Kristallen überzogenen blau-weißen Kostümen zeigte die Showtanzgruppe der Hofnarren aus Mühlheim-Renfrizhausen ihren Tanz. Mit ihrer farbenfrohen Kostümierung zogen die Pink Pämpärs in die Halle ein. In diesem Jahr präsentiert sich die Truppe in ihrem neuen Panda-Kostüm. Die mit LEDs ausgestatteten Masken werten das in Schwarz-, Orange- und Ockertönen gestaltete Kostüm auf. Mit ihren Darbietungen heizten sie dem Publikum mächtig ein. Die Besucher tanzten auf den Bänken und Tischen zu den Klängen der Musiker.