Sulz a. N. Bernsteinschüler im Dialog

Alle fünf Künstler besuchten in der Nachkriegszeit die Kunstschule Kloster Bernstein in Renfrizhausen, bevor sie ihre Ausbildung an Staatlichen Kunstakademien fortsetzten und mit renommierten Kunstpreisen ausgezeichnet wurden. Die Ausstellung dokumentiert anhand von Werken unterschiedlicher Schaffensphasen der fünf Künstler auch die besondere Bedeutung dieser nur wenige Jahre bestehenden Kunstschule als Keimzelle, Konzentrat und Ausgangspunkt baden-württembergischer Nachkriegskunst.

Franz Bucher (1928 bis 1995) studierte nach einer Holzbildhauerlehre 1951/52 an der Bernsteinschule und erhielt 1965 den Villa-Romana-Preis von Florenz. Kurt Frank (1926 bis 1995) studierte von 1946 bis 1949 und von 1951 bis 1953 an der Bernsteinschule, besuchte die Kunstakademie Freiburg und erhielt 1972 den Paul-Bonatz-Preis. Emil Kiess (geboren 1930) besuchte von 1949 bis 1951 die Bernsteinschule, bevor er an die Kunstakademie Stuttgart wechselte, um dort bei Willi Baumeister zu studieren. Danach erhielt er bereits früh die wichtigsten Kunstpreise des Landes wie den Oberschwäbischen Kunstpreis oder den Kunstpreis Junger Westen und 1995 den Professorentitel.

Roland Martin (geboren 1927) studierte von 1946 bis 1951 an der Bernsteinschule und dazwischen an der Kunstakademie Freiburg. Lothar Quinte (1923 bis 2000) besuchte von 1946 bis 1951 die Kunstschule Bernstein und wurde 1995 zum Professor ernannt.