Sulz a. N. "Bergfelder Schülerbote" erscheint

Sulz-Bergfelden. Die Bergfelder Grundschule bringt eine Zeitung heraus. In den vergangenen drei Tagen ist viel gearbeitet worden. Die erste Ausgabe soll am 13. Juli präsentiert werden. Wie umfangreich die Zeitung wird, steht noch nicht fest. Aber man darf auf jeden Fall auf die Inhalte gespannt sein.

"Wir recherchieren über Bergfelden", erzählt Celine Rinke vom Ressort Lokales. Die Kinder haben Ortsvorsteher Martin Sackmann mit ihren Fragen geradezu gelöchert – wie richtige Lokalreporter. Wie sei er auf die Idee gekommen, Ortsvorsteher zu werden? Was macht ein Ortsvorsteher und wer unterstützt ihn? Was gefällt ihm in Bergfelden, was weniger? Und natürlich ist den Schülern nicht entgangen, dass das Bergfelder Rathaus gerade eingerüstet ist und umgebaut wird. Auch dazu ist der Ortsvorsteher befragt worden. Weitere Interviews führten die Nachwuchsjournalisten mit Jugendleiterin Gertrud Teller und Thomas Katz vom Musikverein.

Alle 75 Schüler mit den Lehrerinnen der Bergfelder Schule beteiligen sich am Projekt "Schülerzeitung". Schulleiterin Christine Fries kümmert sich um die Lokalredaktion im Betreuungsraum. In einem der Klassenzimmer entsteht der Wirtschaftsteil der Zeitung. Federführend ist hier Dorothea Pfundstein. Die Schüler haben mit ihr verschiedene Betriebe im Ort besucht. Unter anderem waren sie auf dem Hof Schneckenburger. "Wir haben dort kleine Gänse, insgesamt 600, angeschaut", berichtet eine Schülerin ganz begeistert von dem Erlebnis.