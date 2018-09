Sulz a. N. Bergfelder Konfis qualifizieren sich fürs Landesfinale

Begonnen hatte das Fußball-Turnier mit deinem kurzen Gottesdienst. Jörg Gaiser, Jugendreferent im Evangelischen Jugendwerk Bezirk Sulz, und Konfirmanden-Pfarrer Wolfgang Müller aus Hopfau eröffneten das Turnier mit Liedern, musikalisch begleitet von Damaris Fischer, kurzer Predigt und Gebet. Die einzelnen Teams aus dem Kirchenbezirk stellten sich vor, bevor die beiden Schiedsrichter Helmut Link und Dominik Müller auf wichtige Regeln eingingen.

Sechs Spieler traten jeweils an, davon mussten zwei weiblich sein. Begleitet wurden sie dabei von ihren Eltern, ihrem Pfarrer oder anderen sportbegeisterten Menschen aus der Kirchengemeinde. Und dann wurde um Tore gekämpft. Spannende Spiele gab es, lautstark angefeuert von den Zuschauern. Schnell präsentierten sich die Mannschaften aus Bergfelden, Aichhalden-Rötenberg und Oberndorf als Favoriten.

Werner Appel, Axel Weigold und Rebekka Horr als Planungsteam und Turnierleitung erfassten alle Ergebnisse und verkündeten, nachdem jeder gegen jeden gespielt hatte, die Endspiel-Paarung. Die Jugendlichen aus Rötenberg und Aichhalden traten gegen die Konfirmanden aus Bergfelden an, mussten sich aber nach dem Schlusspfiff mit 1:2 geschlagen geben. Die Konfis aus Bergfelden durften dann nicht nur den Wanderpokal entgegennehmen. Sie haben sich zudem die Teilnahme am Landesfinale im April 2019 im Neckarpark in Stuttgart gesichert.