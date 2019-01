Sulz-Bergfelden. Vor Kurzem trafen sich die Jungfischer und einige Mitglieder des Fischereivereins Bergfelden im Vereinsheim, um Nistkästen zusammenzubauen. Insgesamt wurden 15 Kästen in drei verschiedenen Größen gefertigt. Die Jungfischer hatten sichtlich Spaß daran, die einzelnen Bauteile der Kästen zusammenzufügen und danach anzustreichen. Rechtzeitig vor der nächsten Brutsaison werden dann die Nistkästen am Stausee, Eisweiher und entlang des Mühlbaches angebracht. Es sind insgesamt etwa 50 Nistkästen, die der Verein betreut – das heißt, die jährliche Reinigung und wenn nötig die Reparatur der Kästen. Zahlreiche Vogelarten brüten in weitgehend geschlossenen Nisthöhlen. So gibt es den Höhlenbrüter- oder Meisenkasten, der je nach Durchmesser des Einflugloches von Kleiber, Sperlingen, Meisen, Trauerschnäppern oder Staren bewohnt wird. Es gibt auch Halbhöhlen-Kästen für die Vögel, die ein größeres Einflugloch brauchen. Nistkästen bieten außerdem Unterschlupf für Kleinsäuger wie Siebenschläfer, Hasel- und Waldmaus. Häufig werden sie auch von Hornissen besiedelt.