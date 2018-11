Sulz a. N. Bergfelden: Bettler bestiehlt 97-Jährigen

Am vergangen Sonntag hat Ortsvorsteher Reiner Kimmich an seinem Haus eine bettelnde Frau abgewiesen. Sie sei nicht unhöflich gewesen, meinte er. Nachmittags hat er sie noch einmal in Bergfelden an der Bushaltestelle gesehen, wo sie vermutlich darauf gewartet habe, abgeholt zu werden.

Eine Anzeige bei der Sulzer Polizei wegen Trickdiebstahls hat es am Dienstag gegeben. Der Vorfall fand allerdings schon am Samstag, 17. November, statt. In Bergfelden klingelten nach Auskunft der Sulzer Polizei eine Frau und ein Mann, die dem Aussehen nach offenbar aus Südosteuropa stammten und etwa 25 Jahre alt waren, an der Haustür eines 97-Jährigen. Sie wollten auf die Toilette, hätten sie gesagt. Während sich die Frau mit dem Hausbesitzer unterhielt, stahl ihr Begleiter 350 Euro. Das spielte sich zwischen 12 und 13 Uhr ab.

Eine verstärkte Betteltätigkeit gibt es nicht nur im Mühlbachtal, sondern derzeit im ganzen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Betteln an der Haustür sei ohne Genehmigung nicht erlaubt, teilt Polizeisprecher Thomas Kalmbach mit. Er empfiehlt deshalb, in solchen Fällen die Polizei anzurufen, damit die Beamten die Personalien feststellen könnten. Das müsste allerdings schnell gehen, denn sonst seien die Leute verschwunden. In den meisten Fällen handele es sich um organisierte Bettelei. Wenn die Fremden, die oft zu zweit kämen, einmal im Flur stünden, seien sie kaum noch aus dem Haus zu bringen. Die Polizei rät: zuerst von innen schauen, wer an der Haustür steht.