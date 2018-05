Sulz a. N. Berauschender Traum des Hirtengotts

Erfahrungen aus dem Russland des 19. Jahrhunderts flossen in die "Lieder und Tänze des Todes" des russischen Komponisten Modest Mussorgsky ein. Der Tod eines Kindes, eine tödliche Erkrankung einer jungen Frau, ein betrunkener Bauernbursche und das Kriegsgeschehen bestimmten die Inhalte der lautmalerischen Stücke, die der Bariton Emanuel Fluck zu Gehör brachte.

Feine Orchesteruntermalung als Texthintergrund bescherte den Lauschenden einen Hörgenuss. Nach der Pause rundete das Orchester mit der Sinfonie Nr. 2 in h-moll, der Heldensinfonie von Alexander Borodin, das Programm ab. Mit vielen Heldengesten und einer großen Portion Nationalromantik wird dieses Werk des Teilzeitkomponisten Borodin beschrieben, komponierte er die Sinfonie in vier Sätzen doch in den Jahren 1869 bis 1876 neben seiner Tätigkeit als Chemieprofessor in St. Petersburg.

Kraftvoll umgesetzt erlebte man im ersten Satz die Versammlung russischer Helden. Ein Kaleidoskop unterschiedlicher Register und Klangfarben setzte Akzente im zweiten Satz, während der dritte durch elegante, ornamentale Melodien bestach, bis die Zuhörer im vierten Satz als Zaungäste dem Gelage der Helden in voller Lebensfreude in der finalen Szene beiwohnen konnten.

Den lange anhaltenden Applaus durften die rund 50 Tonkünstler zu Recht entgegen nehmen. Das ausgezeichnete, ansprechende Konzert hätte mehr Zuhörer verdient gehabt. Die Leitung hatte der schwedische Dirigent Anton Holmer.