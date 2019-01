Sulz a. N. Bei Power-Hydraulik geht’s weiter bergauf

Am Ende des Jahres sah sich Geschäftsführerin Carina Katz zu einem besonderen Dank an die Belegschaft veranlasst. Dabei konnte sie zahlreiche Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit aussprechen.

Seit 20 Jahren halten Sabine Maier und Jürgen Schwarz dem Unternehmen die Treue. Beide kamen zu einer Zeit, als das digitale Zeitalter noch in den Kinderschuhen steckte. Doch die digitale Entwicklung nahm unaufhaltsam ihren Lauf. Sabine Maier wurde, neben ihrer Tätigkeit in der Auftragsbearbeitung und Zuständigkeit für die US-Lieferanten, Administrator für Infor. Weitere digitale Aufgaben warten auf sie.

Jürgen Schwarz arbeitet in der NC-Fertigung und ist der Mann für Kleinserien und Prototypen. Die Programme für die Produktionsaufträge erstellt er direkt an "seiner" Maschine. An der Entscheidung für eine neue Maschine ist Schwarz wesentlich beteiligt. Das Einbeziehen der Mitarbeiter und Delegation von Verantwortung wird im Unternehmen groß geschrieben.