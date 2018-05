Sulz a. N. Bei Esther Dost ist Reden Gold

Weit über 50 Prozent der Kinder, die den evangelischen Kindergarten besuchen, haben eine andere Muttersprache als deutsch. "Zuerst muss die Muttersprache sitzen. Das ist wissenschaftlich belegt", erklärt Dost. Die 50 Prozent-Kraft ist drei Tage in Woche im Einsatz und hat für die Arbeit in Kleingruppen einen eigenen Raum im Jugendbereich des Gemeindehauses bezogen. Dort fördert Dost in Kleingruppen – oder eben im Garten, wie sie es bei schönem Wetter mit Hilfe der Hexe Mira tut. Sprachförderung, das heiße im Grunde Sprachvorbild sein. Dabei werde das Kind nicht auf Fehler aufmerksam gemacht oder das gesagte korrigiert. "Ich wiederhole, was das Kind gesagt hat, aber beispielsweise mit dem richtigen Artikel." Dies geschehe auch im Kindergartenalltag. "Jeder gute Erzieher tritt sprachbegleitend auf", fügt Roehse hinzu und betont, dass zudem die anderen Erzieher des Kindergartens vom Sprachförder-Projekt profitieren. So nehme Dost an Fortbildungen teil, deren Inhalte an das Kindergartenteam weitergegeben würden. "Dann bleibt das Know-how auch nach diesen drei Jahren im Kindergarten", meint die Leiterin.

Neue Wege

Neben der alltagsbegleitenden und der inklusiven Sprachförderung gibt es noch eine dritte Säule auf der das Projekt fußt: die Eltern. Auch sie sollen sich im Kindergarten angenommen fühlen. Mit der Gestaltung des neuen Bistros "Zirkus Halli Galli" im Eingangsbereich wurde ein Begrüßungsritual eingeführt. Eine Erzieherin nimmt die Kinder morgens in Empfang und begrüßt die Eltern. Kommunikation spielt also bereits an der Eingangstür eine tragende Rolle.

Das Sprachförder-Projekt ist aber nicht die einzige Neuerung. Gegen die ungewisse Zukunft des Kindergartens stemmen sich Roehse und ihr Team mit neuen Ideen und der schrittweisen Umsetzung eines offenen Kindergartenkonzepts. Die Leiterin zeigt den Bewegungsraum, in dem die Kinder sich während des Freispiels austoben dürfen. Dort liegen Gymnastikmatten auf dem Boden, aus denen auch gerne Tunnel oder wackelige Burgen gebaut werden dürfen. Dort wollten Stadtverwaltung und der kirchliche Träger noch vor etwas mehr als einem Jahr wegen fehlender Betreuungsplätze für das Kindergartenjahr 2018/19 eine dritte Gruppe einrichten. Die Idee war jedoch wieder schnell vom Tisch.

"Zum Glück", kommentiert Roehse, die dem Vorhaben von Beginn an kritisch gegenüber gestanden habe. Sie hofft nun, dass neben dem Sprachkonzept auch das evangelische Leitbild des Kindergartens überdauern wird – ganz gleich, was sich die Stadtverwaltung und die Kirchengemeinde künftig in Sachen Kinderbetreuung noch einfallen lassen.

Der evangelische Kindergarten in der Kanalstraße besteht aus zwei Gruppen und wird derzeit von 53 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren besucht.

Neun Erzieherinnen, zu unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen, darunter eine Sprachförderkraft, betreuen die Kinder.

Mehr als 50 Prozent der Kinder haben nicht deutsch als Muttersprache, weniger als 20 Prozent sind evangelisch.