Sulz-Renfrizhausen-/Kirchberg. Am Tag des offenen Denkmals stellte sich auch das Kloster Kirchberg vor. Pfarrer Ulrich Koring führte eine stattliche Besucherzahl durch die Klosteranlage, die durch den Umbau der Oberen Scheune eine erweiterte Nutzung erfährt. Zum Motto "Entdecken, was uns verbindet" wurde auch das in Europa so ab dem Jahr 1200 stark intensivierte klösterliche Leben beleuchtet. Klostergründungen waren "modern" geworden. Neu war damals aber die Gründung von Frauenklöstern. Im Jahre 1237 entstand auf dem Kirchberg ein Dominikanerinnenkloster. Das Tor, erst 1749 fertiggestellt, gibt den Blick frei auf den Wirtschaftshof im Westen und den Klosterbezirk im Osten. Spannend die Ausführungen zum Pferdestall, dem Aufseherhaus, der Schenke und der Oberen Scheuer und deren vorgesehener Nutzung zu Tagungszwecken. Aus dem einstigen Backhaus wurde der heutige Klosterladen, im Herrenhaus agiert die Verwaltung, die Untere Scheuer beherbergt die Kunstsammlung von Helmuth Uhrig und Gästezimmer sowie die Ackerbauschule. Sehr interessant sind auch die Informationen zur einstigen Bewirtschaftung und Wasserversorgung, durch die das Leben auf dem Kirchberg überhaupt erst möglich wurde. Beim Blick auf das Portal des Konventgebäudes gibt es im Kreuzgang Ausführungen zum Abriss des Süd- und Ostflügels des Klosters. Die Steine wurden in Rosenfeld nach dem Stadtbrand von 1868 zum Wiederaufbau genutzt. Dass man im Garten nahe des Brunnens auf dem ehemaligen Burggelände aus dem 11. Jahrhundert steht, überrascht die Zuhörer. Die wechselvolle Geschichte verweist auf viele europäische Einflüsse. Über die Grabkapelle der Ritter zu Weitingen gelangt man in die eindrucksvolle Johanniskirche mit ihren drei barocken Altären und dem barocken Orgelprospekt von 1723 auf der Nonnenempore. Der besondere Klang dieses Kleinods wurde in einem an die Führung anschließenden Konzert von Jens Wollenschläger aus Tübingen zum Ausdruck gebracht. Der Kirchberg, auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Region, ist im Landesbesitz. 1958 übernahm die Berneuchener Gemeinschaft den Kirchberg und gründete das Tagungs- und Einkehrhaus "Berneuchener Haus Kloster Kirchberg".