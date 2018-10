Sulz a. N. Bedarf für Hotel im "InPark"

Sulz. Der Tourismus in Sulz ist rückläufig. Wie Frank Börnard vom Kulturamt am Montag im Verwaltungsausschuss berichtete, sind im vergangenen Jahr 48 287 Übernachtungen in den Betrieben über zehn Betten verzeichnet worden. Gegenüber dem Rekordjahr 2015 mit 55 900 Übernachtungen ist das ein Rückgang von 15 Prozent. In den Vorjahren schwankten die Zahlen zwischen 48 000 und deutlich über 50 000. Die Auslastung der Beherbergungsbetriebe lag bei 32 Prozent (2016: 35 Prozent). Langfristig machte Börnard hier eine leichte Steigerung aus, ein klarer Trend sei aber nicht festzustellen. Die Aufenthaltsdauer betrug im Schnitt 2,3 Tage. Im langjährigen Vergleich hat sich daran nichts geändert. Rund 4000 Übernachtungen gehen auf Ausländer zurück. 2016 betrug deren Übernachtungsanteil 5824 und 2015 sogar 6465.