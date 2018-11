Sulz a. N. Bauernfeind nicht im Vayhinger-Haus

Neben diesen Vorteilen hätte der Investor für sein Bauprojekt steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten gehabt. Auf seinen Wunsch hin sei die Satzung für das Sanierungsgebiet Stadtkern I, obwohl die Förderung mittlerweile ausgelaufen sei, noch nicht aufgehoben worden.

Die Stadt wollte die Miete für die Unterbringung des Museums an den Index knüpfen, Scholtz hingegen wollte unabhängig davon eine prozentuale Erhöhung, die eine enorme Steigerung zur Folge gehabt hätte. Zudem verlangte er, zusätzlich zur Leader-Förderung von 100 000 Euro für den Lifteinbau, von der Stadt einen Baukostenzuschuss in Höhe von nochmals 100 000 Euro. "Das können wir der Öffentlichkeit gegenüber nicht vertreten", zeigte Hieber Verständnis für den Beschluss des Gemeinderats. Scholtz habe bei dem jüngsten Gespräch keinerlei Verhandlungsbereitschaft gezeigt, sondern auf seinen Forderungen bestanden.

Der Plan war zuerst, das Bauernfeindmuseum im Erd- und ersten Obergeschoss einzubauen. Danach kam die Idee mit dem Kulturhaus auf: Im zweiten Obergeschoss sollte die Sulzer Volkshochschule, neue Geschäftsräume erhalten.

Das wäre, so Hieber, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen und hätte die Situation in diesem Areal dauerhaft aufwerten können. Bei der Bewerbung für die Gartenschau ist dieser Punkt auch mit in die Waagschale geworfen worden.

"Wir vermuten, er hat sich verkalkuliert", meinte Richard Weinzierl zu den Forderungen des Investors. Dass dieser noch einen Baukostenzuschuss von der Stadt verlangt habe, bezeichnete er als "dreiste Angelegenheit". Dabei hatten er und Museumsleiter Peter Vosseler im Vorfeld durchaus gute Gespräche mit dem Stuttgarter Architekten geführt. Dass daraus so abrupt nichts mehr wird, ist für Vosseler besonders tragisch: "Ich kämpfe seit Jahren für das Museum", erklärt er. Er habe jedoch "volles Verständnis" für die Entscheidung des Gemeinderats. Zuletzt hatte er wegen der Restaurierung und Konservierung von Bildern Kontakt mit der Kunstakademie in Stuttgart. Dieses Vorhaben sei jetzt ins Stocken geraten: "Es ist für mich ein Schlag", meinte Vosseler zur neuesten Entwicklung, "ich stecke den Kopf aber nicht in den Sand."

Nun wird nach einer neuen Lösung für das Bauernfeindmuseum in der Kernstadt gesucht. Die Verwaltung habe vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, zeitnah Vorschläge zu erarbeiten. "Es ist aber noch zu früh, um über Möglichkeiten zu spekulieren", erklärte Hieber.

Richard Weinzierl wies darauf hin, dass der Mietvertrag mit dem Land fürs Bauernfeindmuseum bereits Ende Februar 2021 endet. So viel Zeit bliebe also nicht mehr. Sein Wunsch wäre, dass ein Arbeitskreis gegründet wird, um Ideen vorzulegen.

Immerhin: Investiert hat die Stadt noch nichts, außer den Zeitaufwand für die bisherigen Verhandlungen und Gespräche. Ein Vergnügen werde es aber nicht gerade sein, der Leader-Aktionsgruppe die neue Situation aufzuzeigen, sagte Hieber.