Sulz a. N. Bau einer Behelfsbrücke über den Neckar zur Felswand

Die bestehende Filteranlage reichte in der Vergangenheit aus, um die im Wasser mitgespülten Staubteile heraus zu filtern. Bedingt durch die Erhöhung des Abflussvolumens läuft bei stärkeren Niederschlägen der Filterteich schneller voll, und das über den Überlauf nicht gefilterte Wasser kann das Neckarwasser eintrüben. Um dies zu vermeiden, plant die Firma Gfrörer einen zweiten Filterteich. Wie in der bestehenden Anlage setzen sich die Staubteile im Becken ab und sammeln sich auf dem Grund des Teiches. Das an der Oberfläche abgeführte Wasser läuft über eine Gabionen-Wand und wird zur weiteren natürlichen Filtration über eine bepflanzte Schilffläche geleitet, bevor es in den Bolzgraben fließt.

Ortschaftsrat Martin Schellhammer stellte dazu fest: "Es war sinnvoll und gut, sich vor Ort ein Bild zu machen." Dem Antrag auf Einleitung von anfallendem Niederschlagswasser in den Bolzgraben stimmten die Räte zu.

Als nächstes beschäftigten sich die Ortschaftsräte mit einem Antrag des Abwasserverbands Empfingen. Dem Verband gehören neben Empfingen auch die Sulzer Stadtteile Renfrizhausen, Mühlheim und Fischingen an.