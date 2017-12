Sulz a. N. Bau der Aufzüge hat am Bahnhof begonnen

Sulz - Mit dem Bau der Aufzüge für einen barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen ist am Dienstag begonnen worden. Gearbeitet werde nachts, teilte Projektleiter Jürgen Werner von der Firma Reiff mit. Er berichtete auf Einladung des Vereins Haus und Grund am Mittwoch über die Arbeiten am Sulzer Bahnhof.