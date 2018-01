Sulz a. N. Bäume verkehrssicher gemacht und Hecken gestutzt

Ortsvorsteher Martin Sackmann war sehr zufrieden mit der Resonanz. Es sei ganze Arbeit geleistet worden, sagte er. Schon im Vorfeld hatte der Ortsvorsteher festgelegt, dass in diesem Jahr nur bis zur Mittagszeit gearbeitet wird.

Die Heckenaktion erfordert auch Logistik. Es wurden verschiedene Gruppen gebildet, die im Ort und drum herum die Arbeit erledigten. Schwerpunkte waren der Bereich beim Narrenheim, unterhalb des Hauses der Familie Ellinger, beim Schafhaus, im Stückenbühl und in der Wachholderheide. Im Ort selbst mussten vorgemerkte Bäume verkehrssicher gemacht und Hecken zurück geschnitten werden. Gerhard Wössner, Ernst Schmid, Timo Harpain, Georg Hriso und Willy Harpain leiteten die Helfern an. Nach getaner Arbeit war Martin Sackmann vom Ergebnis begeistert. Beim Narrenheim, zog der Ortsvorsteher ein positives Resümee: "Wir haben trotz der Behinderung durch den Regen viel geschafft zum Wohle der Ortschaft Bergfelden." Seit 20 Jahren gibt es diese Aktion. Dazu gehört auch der gemütliche Abschluss. Für die Männer gab es in der "Linde" ein gemeinsames Essen.