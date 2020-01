Sulz a. N. Bäckereien ärgern sich über Kassenbonpflicht

Stammkunden hätten ihr sofort gesagt, dass sie von der Bonpflicht nichts halten und ihren Zettel deshalb nie mitnehmen werden. Kopp sieht das Ganze als "unnötig" an. "Was will ein Kind, das sich morgens vor der Schule eine Brezel kauft, mit einem Kassenbon?" fragt sie.

Nimmt tatsächlich mal jemand den Bon mit, wird er meist entweder auf der Straße oder im normalen Hausmüll entsorgt. Außerdem sei das Thermopapier, auf das die Kassenbons gedruckt werden, teuer und vor allem umweltschädlich. "Mit Umweltbewusstsein hat das nichts zu tun", findet Kopp. "Der Kunde wird als Kontrollorgan benutzt und jedem kleinen Betrieb kriminelle Energie schon mal vorab unterstellt."