Sulz a. N. Autogramme für Fans

Sulz. Am Donnerstagabend hat sich der Oberndorfer Damiano Maiolini bei den Battles von "The Voice of Germany" in Berlin durchgesetzt. Am Freitag war er in Sulz bei "Sulz erstrahlt" und gab bei Essel Optik und Akustik Autogramme. "Ich habe nur vier Stunden geschlafen", erzählte er, war allerdings nach seinem Erfolg bestens gelaunt. Und er zeigte sich für die ganz jungen Fans bereits als "Star zum Anfassen".