Sulz a. N. Autofahrer flüchtet zu Fuß vor Polizei

Der VW rollte auf dem leicht abschüssigen Feld rückwärts und kollidierte dort mit der Front des bereits stehenden Streifenwagens.

25.000 Euro Sachschaden

Durch einen Zeugen konnte gegen 2 Uhr in Holzhausen der 40-jährige Mann mit einer blutenden Wunde vor einem Haus sitzend festgestellt werden. Der Mann stand mit etwa 1,8 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.

Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen in Form von Prellungen und einer Kopfplatzwunde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt. Die Polizei erhob eine Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt.