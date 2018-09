Sulz a. N. Auszeichnung für Vollblutmusikanten

Sulz-Bergfelden (ah). Bei herrlichem Wetter konnte in Bergfelden nicht nur der runde Geburtstag des Posaunenchors Bergfelden gefeiert werden. Mit Bernd Klaiber stand auch ein Mann im Mittelpunkt, der sein ganzes Leben die Blasmusik beim Posaunenchor Bergfelden und auch beim Musikverein Bergfelden in den Mittelpunkt stellte. Der Posaunenchor hat sich in den vergangenen Jahren im Dorf sehr gutentwickelt. Mit Unterstützung von Pfarrer Werner Auer begann Klaibers musikalische Karriere früh. Als 13-Jähriger begann er zum Lobe des Herrn zu spielen, im Jahr 1977 übernahm Klaiber das Amt des Dirigenten und ist heute noch mit viel Elan dabei.

In diesem Sinne gab es am Sonntag eine nicht alltägliche Ehrung für den Vollblutmusikanten. Bürgermeister Gerd Hieber, der die Laudatio hielt, überreichte im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach dem Motto "Ehre wem Ehre gebührt" die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Anhaltender Beifall war dem Klaiber gewiss, der wie kaum ein anderer Bergfelder gleich zwei Institutionen, den Posaunenchor Bergfelden und den Musikverein Bergfelden, geprägt hat.

Von allen Seiten gab es Glückwünsche und Geschenke, zum einen für den Posaunenchor Bergfelden und zum anderen für Bernd Klaiber.