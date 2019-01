Sulz a. N. Ausschuss ist bestellt

Ordungsamtsleiterin Sabrina Glöckler wurde zur Vorsitzenden und Hauptamtsleiter Hartmut Walter zu ihrem Stellvertreter gewählt. Die Beisitzer und Stellvertreter (in Klammern) sind Heidrun Kläger (Rolf Springmann), Robert Nübel (Herwart Kopp), Stefan Adamek (Erwin Hauser) und Anastasia Steinke-Vollmer (Gerold Knispel). Zu weiteren Beisitzern aus der Verwaltung wurden Yvonne Faßnacht, Anna-Maria-Hipp, Tamara Krakowski und Anja Hauser bestellt.

Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet das Gremium voraussichtlich am Mittwoch, 4. April, um 18 Uhr im Rathaus. Am 26. Mai hat bei der Auszählung die Wahl zum Europaparlament und Kreistag Vorrang. Die Kommunalwahlen werden erst einen Tag später, am 27. Mai, ausgezählt.

Am Wahltag würden die Gemeindebediensteten genauso wie die Wahlhelfer ehrenamtlich entschädigt, am darauf folgenden Montag werde ihr Einsatz im Rahmen der Arbeitszeit vergütet, teilte Sabrina Glöckler mit.