Sulz a. N. Ausflug ins Gestern

Auch einige Bürger nahmen an dem Ausflug teil, darunter Klaus Schätzle und Paul Müller, die den Ausflug mitorganisiert haben. Am Freilichtmuseum angekommen, konnten die Teilnehmenden sich zwischen einer barrierefreien und einer historischen Führung entscheiden. Die Bewohner staunten und konnten sich kaum vorstellen, wie acht Leute in einem Zwei-Zimmerhaus gewohnt haben sollen. Besonders beeindruckt waren sie vom Kaufhaus Friedrich Pfeifer, in dem sie unter anderem Spielzeuge aus ihrer Kindheit wieder fanden.