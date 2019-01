Sulz a. N. Ausbau des Aufenthaltsraums für ein Jahr zurückgestellt

Sulz-Dürrenmettstetten. "Bitte bleibt dran" – so lautete der Appell von Abteilungskommandant Daniel Kirschbaum bei der Hauptversammlung, in der er eine rückläufige Teilnehmerquote an den Übungen angemahnt hat. Durchschnittlich fehle ein Drittel der Wehrmänner an den regelmäßig stattfindenden Aktionen.