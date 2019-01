Sulz a. N. Auf Spuren des Lichts

Bachmann und Otto Bienert gaben anschließend einen Ausblick auf die Termine 2019 – ein abwechslungsreiches Programm. Zu Gast werden Artur Egle-Theurer und danach Gernot Dilger sein. Im Juli findet wieder ein Grillfest statt. Ausflugsziele sind die Faller-Konfitüren in Utzenfeld/Schwarzwald, die Poppelmühle in Enzklösterle, der Baumwipfelpfad Bad Wildbad und das Schulmuseum in Zell-Weiherbach.