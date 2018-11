Sulz a. N. Auf erlebnisreicher Tour in Costa Rica

Mit Fotos, Videos und Musikuntermalung nahm Ute Geiger die Zuhörer mit auf ihre dreiwöchige Gruppenreise in das mittelamerikanische Land Costa Rica.

Als Kolumbus 1502 das Land entdeckte, nannte er es Costa Rica, das bedeutet "Reiche Küste" und meint den Naturreichtum des Landes. Rund fünf Millionen Menschen leben in dem 51 000 Quadratkilometer großen Land.

Die Reise führte vorbei an Wasserfällen, an kilometerlangen Bananenplantagen und an Naturgebieten mit Leguanen, Krokodilen, Affen, Faultieren, Kolibris und Schmetterlingen. Das Jaguar Rescue Center kümmert sich um verletzte und verwaiste Tiere.