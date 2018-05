Sulz a. N. Auchtertparkplatz: Erstmals Parkscheibe verlangt

Der Mann vom Ordnungsamt hatte auch kein Einsehen: "Die Parkscheibe hat gefehlt." Die ist erstmals in Glatt eingeführt worden. Wer sie gut sichtbar ins Auto gelegt hatte, durfte vier Stunden lang umsonst parken. Der Hinweis ist auf das Parkschild in A 3-Größe geklebt worden. Es sei im Ort bekannt gewesen, dass die Parkscheibe verlangt wurde. Man habe es auch gut beschildert, meint Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler. Die Bogenschützen, die am Luchs-Turnier in Glatt teilnahmen, seien schon mit der Einladung darauf hingewiesen worden, dass sie auf einer Wiese beim Sportplatz ihre Fahrzeuge abstellen sollen. Das habe gut funktioniert: "Das Parkchaos blieb aus."

Das Bogenschützenturnier führte in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen, dass Ausstellungsbesucher oder Gäste des Schlosscafés kaum noch Parkplätze fanden. Am Sonntag waren es um die 120, am Montag mehr als 200 Bogenschützen, die teils von weither anreisten.

Es sei zunächst einmal ein Pilotversuch gewesen. Für Sabrina Glöckler ist es aber durchaus denkbar, die Parkscheibe beim Pfingstturnier im kommenden Jahr wieder einzuführen, keineswegs aber als Dauerlösung, um das permanente Parkproblem in Glatt zu beheben. Auch die den Bogenschützen zugewiesene Wiese, die an einen Landwirt verpachtet ist, wird nicht in einen regulären Parkplatz umgewandelt.