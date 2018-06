Sulz a. N. Arbeiten am Stützbauwerk beginnen

Sulz. Neben der Fahrbahn entstanden in der jüngster Zeit bis zu 25 Zentimeter tiefe Rinnen. An diesen Stellen war ein Ausweichen für Autos im Begegnungsverkehr mit Lastwagen nicht ohne Probleme möglich.

Während der Arbeiten am Stützbauwerk unterhalb des Schotterwerks in Richtung Fischingen wird der Verkehr von Empfingen kommend einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Strecke in Richtung Empfingen wird – auch für Anlieger – gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L 424 bis zur Abzweigung nach Mühlheim und von dort über Mühlheim nach Empfingen. Sobald die Umleitung ausgeschildert ist, soll mit der Einrichtung der Baustelle begonnen werden.

Nach Informationen des zuständigen Referatsleiters im Regierungspräsidium Freiburg wird das Erdreich hinter der Mauer abgegraben und mittels in den Hang getriebenen Ankern abgefangen. Danach wird der Zwischenraum ausbetoniert.