Sulz a. N. Apfel ist Programm

Neben Apfelkuchen und Apfelsaft gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Erzählungen, Liedern und Sprichwörtern über den Apfel, der in vielen Märchen eine symbolische Bedeutung hat.

Die Bewohner sangen unter anderem das Lied "In meinem kleinen Apfel". Ein weiteres Highlight in der Apfelwoche war der Ausflug auf die Streuobstwiese in Erlenheim. Dort angekommen, gönnten sich die Bewohner mitten auf der Wiese einen Eiskaffee und genossen die Umgebung mit vielen verschiedenen Obstbäumen sowie der Aussicht auf den Hohenzollern.

Einige Bewohner hatten früher selbst Obstbäume und kannten die eine oder andere Sorte. Sie waren total begeistert und freuen sich jetzt schon auf den nächsten Ausflug.