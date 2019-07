Sulz a. N. AOK-Firmenlauf mit über 900 Teilnehmern

Dicht drängten sich vor dem Start die zahlreichen Läufer auf der Bahn des Albeck-Stadions. Nicht nur die Teilnehmerzahlen stiegen, sondern auch die Temperaturen. Beim Startschuss pünktlich um 18.30 Uhr waren es immer noch um die 35 Grad Celsius. Das machte den schnellsten Läufern offenbar wenig aus. Der Fischinger Biathlet Tobias Gühring vom Pius Bräudle Team siegte klar mit 15:49 Minuten vor Nathan Müller vom Verein LO-Runner (16:08) und dem letztjährigen Sieger Johannes Esslinger vom Schlosscafé Glatt (17:23). Die ersten 26 Läufer blieben auf der knapp fünf Kilometer langen Strecke unter 20 Minuten – eine starke Leistung. Der Kurs ist etwas abgeändert worden. Auf das Nadelöhr am oberen Wuhr wurde verzichtet. Es ging am Neckar entlang, wo es schön schattig war. Auf dem groben Asphalt kam allerdings der eine oder andere Läufer ins Stolpern. Willkommen war die Abkühlung aus Gießkannen, Gartenschläuchen oder der Spritze der Feuerwehr. Vor der Löwenbrücke spielten Stadtkapellenmusiker zur Ermunterung ein "Prosit" für die Läufer. Dort gab es auch einen Getränkestand.

Bürgermeister Gerd Hieber fand die neue Strecke gut. In 22 Minuten hatte er sie zurückgelegt. Doch die Zeit ist für ihn weniger wichtig: Gesundheit und das Gruppenerlebnis stünden im Vordergrund.

Über die hohe Beteiligung am 2. Firmenlauf in Sulz freute er sich. Wenn es allerdings an 1000 geht, sieht er die Kapazität erreicht: "Wir wollen, dass es gemütlich bleibt", meinte er.